Російський гелікоптер Ка-52 розбився в Азовському морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

За інформацією джерел Telegram-каналу в рятувальних службах, гелікоптер впав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії.

За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови - у районі був сильний туман.

Повідомляться, що на борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.

Надзвичайні ситуації у РФ

Зазначимо, що це не єдиний випадок падіння гелікоптера в Росії за останній час.

Наприклад, 29 серпня в Челябінській області розбився гелікоптер Мі-8, який належав ФСБ. Загинули усі троє людей, які були на борту.

Крім того, 27 липня на Алтаї впав гелікоптер Мі-8, тоді загинули шестеро людей.

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