Російський фрегат із "Калібрами" та "Цирконами" зайшов у порт Катару: названо мету візиту

Російський фрегат "Маршал Шапошников", який є носієм ракет "Калібр" та "Циркон", зайшов до катарського порту Хамад для участі в оборонній виставці DIMDEX-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"На причалі відбулася церемонія зустрічі російського бойового корабля, у якій взяли участь представники посольства РФ у Катарі, а також офіцери військово-морських сил приймаючої сторони", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що фрегат пробуде в порту Катару кілька днів, під час виставки його зможуть відвідати учасники та гості міжнародного заходу.

Що відомо про фрегат "Маршал Шапошников"

"Маршал Шапошников" - це російський фрегат проекту 1155М, який складається з Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. У ході капітального ремонту у 2016 році корабель отримав пусковими установками ракетних комплексів "Калібр", "Циркон" та "Онікс". Модернізація проводилася на базі Центру судноремонту "Дальзавод" у Владивостоці. В рамках модернізації були демонтовані та заново виготовлені корпусні конструкції та кабельні траси.

Примітно, що перші запуски "Калібрів" із корабля після модернізації були провальними. Судячи з найпоширеніших відео, запущені ракети впали в море на невеликій відстані від корабля.

16 вересня 2023 року фрегат відвідав диктатор КНДР Кім Чен Ин, де він оглянув ракетні комплекси "Калібр" та "Уран".