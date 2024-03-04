ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российский фрегат с "Калибрами" и "Цирконами" зашел в порт Катара: названа цель визита

Понедельник 04 марта 2024 08:10
UA EN RU
Российский фрегат с "Калибрами" и "Цирконами" зашел в порт Катара: названа цель визита Фото: фрегат РФ "Маршал Шапошников" с "Калибрами" прибыл в Катар (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Российский фрегат "Маршал Шапошников", который является носителем ракет "Калибр" и "Циркон", зашел в катарский порт Хамад для участия в оборонной выставке DIMDEX-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства РФ в Катаре, а также офицеры военно-морских сил принимающей стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрегат пробудет в порту Катара несколько дней, в ходе выставки его смогут посетить участники и гости международного мероприятия.

Что известно о фрегате "Маршал Шапошников"

"Маршал Шапошников" – это российский фрегат проекта 1155М, который состоит в составе Тихоокеанского флота ВМФ России. В ходе капитального ремонта в 2016 году корабль получил пусковыми установками ракетных комплексов "Калибр", "Циркон" и "Оникс". Модернизация проводилась на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. В рамках модернизации были демонтированы и заново изготовлены корпусные конструкции и кабельные трассы.

Примечательно, что первые запуски "Калибров" с корабля после модернизации были провальными. Судя по распространенным видео, запущенные ракеты упали в море на небольшом расстоянии от корабля.

16 сентября 2023 года фрегат посетил диктатор КНДР Ким Чен Ын, где он осмотрел ракетные комплексы "Калибр" и "Уран".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Катар Войска РФ
NEWS
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
DAILY
Денис Малюска: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюска: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать