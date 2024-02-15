Російський фрегат "Адмірал Макаров" міг запустити ракети по Україні, - Гуменюк

"Так, за попередньою інформацією, є дані про те, що, імовірно, були і пуски з акваторії Чорного моря. Можливо, дійсно був задіяний "Адмірал Макаров", який вночі вийшов на бойове чергування і знаходиться і зараз в акваторії Чорного моря", - сказала вона.

Речниця закликала дочекатися висновків фахівців, які відстежують рух ракет. Гуменюк нагадала, що аналогом крилатих ракет "Калібр" є ракети "Іскандер-К".

"Це крилата ракета, яка випускається з суходолу. Вони дуже часто схожі і за траєкторією руху, і за наслідками. Тому, коли буде вже остаточно, зможемо говорити, що було запущено, з якого напрямки і які наслідки", - додала речниця.

Масована атака 15 лютого

Зранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів. Ворожі ракети долетіли навіть до західних областей України. Під ударом були Львів, Київ, Запоріжжя, Дніпро, Полтавська область та інші регіони.

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, зокрема, у Львові та Запоріжжі.

Детальніше про сьогоднішню атаку та її наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.