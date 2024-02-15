Российский фрегат "Адмирал Макаров" мог запустить ракеты по Украине, - Гуменюк

Российский фрегат "Адмирал Макаров" мог запустить крылатые ракеты по Украине сегодня, 15 февраля. Пока он остается на дежурстве в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "Киев24".
"Да, по предварительной информации, есть данные о том, что, вероятно, были и пуски с акватории Черного моря. Возможно, действительно был задействован "Адмирал Макаров", который ночью вышел на боевое дежурство и находится и сейчас в акватории Черного моря", - сказала она.
Спикер призвала дождаться выводов специалистов, отслеживающих движение ракет. Гуменюк напомнила, что аналогом крылатых ракет "Калибр" являются ракеты "Искандер-К".
"Это крылатая ракета, которая запускается из суши. Они очень часто схожи и по траектории движения, и по последствиям. Поэтому, когда будет уже окончательно, сможем говорить, что было запущено, с какого направления и какие последствия", - добавила спикер.
Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов. Вражеские ракеты долетели даже до западных областей Украины. Под ударом были Львов, Киев, Запорожье, Днепр, Полтавская область и другие регионы.
В результате вражеской атаки есть пострадавшие, в частности, во Львове и Запорожье.
Детальнее о сегодняшней атаке и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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