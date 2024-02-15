Российский фрегат "Адмирал Макаров" мог запустить ракеты по Украине, - Гуменюк

"Да, по предварительной информации, есть данные о том, что, вероятно, были и пуски с акватории Черного моря. Возможно, действительно был задействован "Адмирал Макаров", который ночью вышел на боевое дежурство и находится и сейчас в акватории Черного моря", - сказала она.

Спикер призвала дождаться выводов специалистов, отслеживающих движение ракет. Гуменюк напомнила, что аналогом крылатых ракет "Калибр" являются ракеты "Искандер-К".

"Это крылатая ракета, которая запускается из суши. Они очень часто схожи и по траектории движения, и по последствиям. Поэтому, когда будет уже окончательно, сможем говорить, что было запущено, с какого направления и какие последствия", - добавила спикер.

Массированная атака 15 февраля

Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов. Вражеские ракеты долетели даже до западных областей Украины. Под ударом были Львов, Киев, Запорожье, Днепр, Полтавская область и другие регионы.

В результате вражеской атаки есть пострадавшие, в частности, во Львове и Запорожье.

Детальнее о сегодняшней атаке и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.