ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российский флот держится ближе к своим берегам после атак в Черном море, - ВМС

Новина українською →
Крым, Среда 16 августа 2023 09:14
Российский флот держится ближе к своим берегам после атак в Черном море, - ВМС Фото: российский флот боится заходить в базы после атак дронов (commons wikimedia org User:Kora27)
Автор: Наталья Юрченко

Российский флот в Черном море пытается держаться возле своих берегов после атак морских дронов и повреждения кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Что касается последствий (атаки морских дронов - ред.). Так, в результате этих событий они стали держаться подальше от основной своей морской базы. Напоминаю, что в Черном море Севастополь является основной морской базой Черноморского флота и вторая база - это Новороссийск", - сказал спикер.

По его словам, российские корабли пытаются держаться поближе к своим официально признанным берегам. То есть в северо-восточной части Черного моря.

"Поэтому да. Это влияет. Лишний раз не выходят в те участки моря, ведь могут получить какие-то повреждения. И это заметно", - добавил Плетенчук.

Атаки на корабле РФ

Как известно, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны Россия заявило об атаке морских дронов и обвинило Украину.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут отремонтировать корабль.

Уже следующей ночью в районе Керченского пролива был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG, нагруженный топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Украины Война в Украине Война России против Украины атака дронов
NEWS
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза