У російській "еліті" є розуміння поразки у війні після відступу з Херсона, - "Медуза"

Відступ із Херсона став дуже болючим подією для російських "еліт". У Кремлі поки що налаштовані більш оптимістично.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".
Співрозмовник, близький до підприємців із "ближнього кола" Володимира Путіна, висловився жорстко: "Пішло розуміння - справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати ".
У політичному блоці адміністрації президента РФ налаштовані трохи оптимістичніше. Один із співрозмовників "Медузи" пояснив: у Кремлі, як і раніше, сподіваються, що на Заході "розвалиться консенсус на підтримку України" через необхідність дешевих енергоносіїв.
Ще одна надія Кремля, за інформацією джерел, - різка зміна політичної ситуації в самій Україні та відставка Володимира Зеленського. На чому ґрунтується очікування таких подій, невідомо зазначає видання.
Крім того, у Кремлі вірять, що через кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і зможе переламати ситуацію на фронті.
Водночас, за словами співрозмовників "Медузи", в АП зауважили, що, на відміну від "еліт", на настрої більшості росіян відступ з Херсона ніяк не позначився. За його словами, суспільство майже цього не помічає, це йому не цікаво. Приєднання Херсона не встигли "просунути" у пропаганді.
Співрозмовник в одному з регіональних відділень "Єдиної Росії" резюмував: "Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардака в державі, начебто й підозрювали про нього, але не настільки".
Ще один регіональний чиновник зізнався, що у його колі "почало виникати відчуття чужої війни".
Раніше видання "Медуза" повідомляло, що керівник армії найманців Євген Пригожин розмірковує про створення на території Росії такого собі "консервативного руху", який надалі може перетворитися на політичну партію.
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