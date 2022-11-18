У російській "еліті" є розуміння поразки у війні після відступу з Херсона, - "Медуза"

Співрозмовник, близький до підприємців із "ближнього кола" Володимира Путіна, висловився жорстко: "Пішло розуміння - справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати ".

У політичному блоці адміністрації президента РФ налаштовані трохи оптимістичніше. Один із співрозмовників "Медузи" пояснив: у Кремлі, як і раніше, сподіваються, що на Заході "розвалиться консенсус на підтримку України" через необхідність дешевих енергоносіїв.

Ще одна надія Кремля, за інформацією джерел, - різка зміна політичної ситуації в самій Україні та відставка Володимира Зеленського. На чому ґрунтується очікування таких подій, невідомо зазначає видання.

Крім того, у Кремлі вірять, що через кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і зможе переламати ситуацію на фронті.

Водночас, за словами співрозмовників "Медузи", в АП зауважили, що, на відміну від "еліт", на настрої більшості росіян відступ з Херсона ніяк не позначився. За його словами, суспільство майже цього не помічає, це йому не цікаво. Приєднання Херсона не встигли "просунути" у пропаганді.

Співрозмовник в одному з регіональних відділень "Єдиної Росії" резюмував: "Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардака в державі, начебто й підозрювали про нього, але не настільки".

Ще один регіональний чиновник зізнався, що у його колі "почало виникати відчуття чужої війни".