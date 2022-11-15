Пригожин може створити партію для російських ультра-патріотів, - "Медуза"

Керівник армії найманців Євген Пригожин розмірковує про створення на території Росії такого собі "консервативного руху", який надалі може перетворитися на політичну партію.

За словами двох джерел видання, близьких до Кремля та знайомих з Євгеном Пригожиним, цей рух нібито зробить ставку на "патріотизм і державництво" і займатиметься постійною критикою російських чиновників та бізнесменів.

За словами джерел "Медузи", знайомих із бізнесменом, така ідея у Пригожина з'явилася, зокрема, після спостереження за діяльністю команди Олексія Навального, яка регулярно випускає розслідування про корупцію.

Джерела додали, що крім "антіелітної" Пригожин планує використовувати і "реваншистську" повістку: "Буде культивуватися почуття помсти за військові невдачі - потім ми своє відіграємо все одно. Ну хто винен у тому, що ми не дійшли до Києва і умовно здали Херсон?" Та та сама еліта".

Близькі до Кремля співрозмовники "Медузи" заявили, що у цьому проекті Євгена Пригожина можна назвати "молодшим партнером" братів Ковальчуків – бізнесменів, близьких до Володимира Путіна. Ковальчуки разом із Пригожиним уже більше року борються з губернатором Петербурга Олександром Бегловим, хоча раніше допомагали йому.

Джерело "Медузи", близьке до Кремля, уточнило, що Пригожин - "один із інструментів Ковальчуків", які хочуть показати Путіну, що можуть бути одними з "головних операторів у політиці країни". "Для них це інструмент роботи в патріотичному сегменті, [а також] залякування та деморалізації еліти, щоб та й не думала „відстрибнути" від президента", - пояснив співрозмовник "Медузи".

Джерела "Медузи", близькі до Кремля, наголосили, що після початку війни Пригожин перебуває у постійному контакті з Путіним - і "може достукатися до нього". Проте співрозмовники "Медузи" наголосили, що не знають, чи обговорював творець ПВК Вагнера із президентом свою політичну кар'єру. При цьому вони зазначили, що Пригожин може отримати від Кремля "санкцію" на це.

"Треба розуміти, що це проект нішевий, розрахований на ультрапатріотичну більшість, яка одночасно не в усьому підтримує владу і критично ставиться до еліти, чиновників та бізнесу", - резюмував один із близьких до Кремля джерел, додавши, що зростаючий вплив Пригожина вже турбує деяких високопоставлених силовиків.

Політолог Іван Преображенський зазначив, що Євген Пригожин "за певних обставин міг би бути популярним у аудиторії Володимира Жириновського".