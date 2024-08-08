"Російський дронопад". Українців закликали долучитись до масштабного збору на підтримку армії

Благодійний фонд "Повернись живим" розпочав новий збір на підтримку армії. Його мета - забезпечити Сили оборони України усім необхідним, щоб змогти збити 1 000 російських розвідувальних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію директора фонду Тараса Чмута у Facebook.
Очільник фонду повідомив, що Сили оборони України знищуватимуть ворожі БпЛА за допомогою модернізованих FPV. Це одне з найефективніших рішень для боротьби із ними. Втім, лише дронів-камікадзе недостатньо, тому фонд розвиватиме та забезпечуватиму групи прикриття також пікапами, боєприпасами, засобами звʼязку, живлення, оптикою тощо.
"Придбаємо для підрозділів усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV з боєприпасами, звʼязок, живлення, нічну оптику. Військові отримають повну екосистему, яка дозволить екіпажам рубати крила російським "пташкам". Ви - донатите, Фонд - забезпечує, Сили оборони - знищують. Долучайтеся. Влаштуємо р*сні дронопад!", - закликав Чмут.
У фонді зазначають, що у межах проекту допомогу отримають підрозділи, які, або вже показали ефективність застосування модернізованих FPV-дронів проти російських розвідувальних БпЛА, або розгортають спеціально навчені групи прикриття.
Долучитись до збору на "Дронопад" можна за посиланням.
Додамо також, що даний збір - безстроковий.
Нагадаємо, що БФ "Повернись живим" з 2014 року (станом на квітень 2024-го) зібрав на потреби Сил оборони України понад 12 мільярдів гривень. Волонтери надають прозору фінансову звітність. Кожну пожертву та закупівлю можна відстежувати у режимі реального часу.
Читайте також про те, як можна допомогти волонтерам під час війни.
Раніше ми писали про те, що волонтери показали техніку, яку передали силам ППО, щоб збивати "Шахеди".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.