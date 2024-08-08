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"Російський дронопад". Українців закликали долучитись до масштабного збору на підтримку армії

Волонтери оголосили великий збір на підтримку армії (фото надано прес-службою фонду "Повернись живим")
Автор: Василина Копитко

Благодійний фонд "Повернись живим" розпочав новий збір на підтримку армії. Його мета - забезпечити Сили оборони України усім необхідним, щоб змогти збити 1 000 російських розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію директора фонду Тараса Чмута у Facebook.

Що відомо про новий збір

Очільник фонду повідомив, що Сили оборони України знищуватимуть ворожі БпЛА за допомогою модернізованих FPV. Це одне з найефективніших рішень для боротьби із ними. Втім, лише дронів-камікадзе недостатньо, тому фонд розвиватиме та забезпечуватиму групи прикриття також пікапами, боєприпасами, засобами звʼязку, живлення, оптикою тощо.

"Придбаємо для підрозділів усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV з боєприпасами, звʼязок, живлення, нічну оптику. Військові отримають повну екосистему, яка дозволить екіпажам рубати крила російським "пташкам". Ви - донатите, Фонд - забезпечує, Сили оборони - знищують. Долучайтеся. Влаштуємо р*сні дронопад!", - закликав Чмут.

У фонді зазначають, що у межах проекту допомогу отримають підрозділи, які, або вже показали ефективність застосування модернізованих FPV-дронів проти російських розвідувальних БпЛА, або розгортають спеціально навчені групи прикриття.

Долучитись до збору  на "Дронопад" можна за посиланням.

Додамо також, що даний збір - безстроковий. 

Нагадаємо, що БФ "Повернись живим" з 2014 року (станом на квітень 2024-го) зібрав на потреби Сил оборони України понад 12 мільярдів гривень. Волонтери надають прозору фінансову звітність. Кожну пожертву та закупівлю можна відстежувати у режимі реального часу.

Читайте також про те, як можна допомогти волонтерам під час війни.

Раніше ми писали про те, що волонтери показали техніку, яку передали силам ППО, щоб збивати "Шахеди".

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