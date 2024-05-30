Щоб збивати "Шахеди". Волонтери показали техніку, яка допомагає ППО захищати українців
Благодійний фонд "Повернись живим" передав мобільним вогневим групам ППО техніки на понад 260 мільйонів. Завдяки їй захисники зможуть знищувати "Шахеди" й ракети.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення БФ "Повернись живим".
Фонд підсилив мобільні вогневі групи ППО
З 2023 року по 15 травня 2024-го на підсилення мобільних вогневих груп (МВГ) протиповітряної оборони фонд витратив 262 850 342,75 грн.
Торік "Повернись живим" долучився до державної програми з розгортання в усіх регіонах країни мобільних вогневих груп у новостворених зенітно-кулеметних батальйонах і підвищення їх ефективності. Тільки у рамках цієї ініціативи фонд забезпечив близько 600 МВГ засобами зв’язку, живлення, тепловізійною оптикою та іншим обладнанням.
Допомогу надали 106 військовим частинам із 22 регіонів України: підрозділи ППО Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії, Військово-морських сил, Держприкордонслужби та інші.
Фонд забезпечив близько 600 МВГ (фото: БФ "Повернись живим")
Фонд передав підрозділам протиповітряної оборони:
- 112 нових пікапів
- 1 855 одиниць оптики
- 2 587 планшетів та комплектуючих
- 820 засобів зв’язку
- 248 прожекторів
- 909 засобів живлення
- 320 ноутбуків
- 195 моніторів
"Усе обладнання Фонд придбав із внесків громадян і бізнесів на загальні рахунки організації поза окремими публічними зборами", - зазначають у "Повернись живим".
Фонд продовжує роботу із забезпечення МВГ транспортом і обладнанням й оновлюватиме звітність за цим напрямом на сторінці ініціативи "Другий рубіж ППО".
Мобільні вогневі групи є фактично другим рубежем протиповітряної оборони. Їх переважно застосовують на шляхах, якими ворожі повітряні цілі намагаються оминути основні засоби нашої ППО. Завдяки транспорту та обладнанню від Фонду МВГ знищують "Шахеди" і ракети, які росіяни націлюють на підприємства й установи, важливі для функціонування країни.
Фонд забезпечив близько 600 МВГ (фото: БФ "Повернись живим")
Додамо, що фонд підсилював протиповітряну оборону України з 2016 року. Зокрема, допомагав підрозділам ППО Сухопутних військ із ремонтом та модернізацією зенітних ракетних комплексів, обладнанням пунктів управління, сучасним зв’язком. Це посилило готовність воїнів до відбиття масованих атак у перші критичні тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відтоді Фонд розширив допомогу протиповітряній обороні й на Повітряні сили.
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Раніше ми писали про те, що "Нафтогаз" і "Повернись живим" забезпечать ППО сходу України мобільними системами зв’язку.