Російський дрон вдарив по автобусу в Херсоні: є загиблий і багато поранених
Росіяни атакували безпілотником маршрутку в Херсоні. Серед постраждалих - літні люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та Національну поліцію України.
Російські війська завдали удару безпілотником по маршрутному автобусу на зупинці в Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.
Трьох постраждалих - 56-річного та 72-річного чоловіків і 66-річну жінку - госпіталізували з мінно-вибуховими травмами. Медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.
Обновлено 14:13
Як зазначають правоохоронці, сьогодні опівдні російський дрон вдарив по маршрутному автобусу на зупинці в Дніпровському районі Херсона.
Внаслідок атаки одна жінка загинула, ще десятеро пасажирів отримали поранення, серед них один чоловік у тяжкому стані.
Після вибуху водій оперативно доправив автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якнайшвидше отримали допомогу.
Поліція документує черговий воєнний злочин окупантів.
Це не перший випадок цілеспрямованого удару по цивільному транспорту в місті. Російські війська продовжують терор мирного населення, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.
Атака РФ на Херсон
Нагадаємо, що 2 лютого російські війська атакували маршрутний автобус у Херсоні, скинувши вибухівку з безпілотника. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей.
Інцидент стався у Дніпровському районі близько 15:30. Ворожий дрон скинув боєприпас на люк маршрутки з пасажирами, що спричинило загоряння транспорту.
Серед постраждалих - 12-річний хлопчик, 1-річна дівчинка, а також жінки 38, 52 та 54 років. Усім потерпілим надано необхідну медичну допомогу.