UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Російський дрон атакував гуманітарний пункт на Сумщині: є поранені

Фото: Російський безпілотник атакував пункт видачі гуманітарної допомоги на Сумщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російський безпілотник атакував гуманітарний пункт на Сумщині під час видачі допомоги. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Сьогодні, 20 травня у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області окупанти здійснили атаку безпілотником на місце видачі гуманітарної допомоги мирним жителям.

Як повідомляють, у наслідок обстрілу поранення отримав 57-річний чоловік, його госпіталізували.

Ще одному 51-річному місцевому жителю надали медичну допомогу без госпіталізації.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі Охтирського районного відділу поліції спільно з прокуратурою документують обставини та наслідки нападу.

Атака на Сумщину

У ніч на 20 травня російські терористи атакували дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

Як розповідає поліція Сумської області, росіяни атакували місто Білопілля. Внаслідок обстрілу загорілись будівля держустанови й павільйони на місцевому ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСумська областьРосійська ФедераціяАтака дронів