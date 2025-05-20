Російський дрон атакував гуманітарний пункт на Сумщині: є поранені

Атака на Сумщину

У ніч на 20 травня російські терористи атакували дронами й авіабомбами Білопільську та Юнаківську громади Сумської області. На одному з цивільних об'єктів сталась масштабна пожежа.

Як розповідає поліція Сумської області, росіяни атакували місто Білопілля. Внаслідок обстрілу загорілись будівля держустанови й павільйони на місцевому ринку.

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