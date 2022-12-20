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У російській Чувашії вибухнув газопровід (відео)

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Вівторок 20 грудня 2022 13:41
У російській Чувашії вибухнув газопровід (відео) Фото: у російській Чувашії вибухнув газопровід (скрин відео - Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській Чуваській Республіці спалахнув магістральний газопровід, яким газ доставляється до Європи. Інцидент стався нібито через витік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Новини".

"Витік на підземному газопроводі призвів до пожежі у Вурнарському районі Чувашії, постраждалих немає", - повідомили в МНС.

Як стверджують очевидці, газопровід горить між селом Кюльхірі та селом Калініне.

Нагадаємо, у російських містах останнім часом дедалі частіше відбуваються пожежі. Зокрема, 17 грудня у російському Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на складі. Площа спалаху швидко зросла з однієї до двох тисяч квадратних метрів.

Також нещодавно ми писали про пожежу наросійському нафтокомбінаті у Східному Сибіру.

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