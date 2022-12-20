В российской Чувашии взорвался газопровод (видео)

В российской Чувашской Республике вспыхнул магистральный газопровод, по которму газ доставляется в Европу. Инцидент произошел якобы из-за утечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Как утверждают очевидцы, газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино.

"Утечка на подземном газопроводе привела к пожару в Вурнарском районе Чувашии, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Напомним, в российских городах последнее время все чаще происходят пожары. В частности, 17 декабря в российском Владивостоке вспыхнул масштабный пожар на складе. Площадь возгорания быстро выросла с одной до двух тысяч квадратных метров.

Также недавно мы писали о пожаре на российском нефтекомбинате в Восточной Сибири.

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