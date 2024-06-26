Російський бізнесмен в обхід санкцій вивіз з ЄС елітний літак за 110 млн доларів, - ЗМІ

Як з'ясувало видання, йдеться про новий бізнес-джет Airbus A320neo. Його ввезли в Росії для бізнесмена Зараха Ілієва в обхід санкцій, які забороняють постачання в РФ іноземної авіатехніки.

Ілієв є одним з засновників російської компанії "Київська площа". Компанія займається комерційною нерухомістю в Росії та входить до ТОП-100 найбільших приватних російських компаній.

Сам Ілієв знаходиться під санкціями США та Британії. За даними Forbes, його статки оцінюють у 3 млрд доларів.

Російський мільярдер купив елітний Airbus A320neo замість старого Airbus A318CJ. Борт випустили з заводу у 2019 році під серійним номером 8774. У січні 2020 року він перелетів до Базеля для оснащення vip-інтер'єром і фарбування - на це пішов цілий рік.

Літак придбали через компанію, зареєстровану в Сан-Марино з адресою на Мальті. Літак отримав номер T7-HHH, влітку 2022-го його перезареєстрували на азербайджанську реєстрацію, а потім на таджицьку. 14 червня 2024 року борт офіційно зареєстрували у Росії.

The Moscow Times зазначає, що Airbus A320neo - це перший бізнес-джет подібного класу у Росії. Лайнер може пролетіти відстань в понад 11 тисяч кілометрів з 25 пасажирами. У повітрі він може перебувати до 13 годин. У світі всього є близько 10 таких літаків.