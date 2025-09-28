UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Російський Бєлгород у тотальному блекауті після потужних прильотів (фото, відео)

Фото: у місті немає світла, води та інтернету (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 28 вересня, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті та частково в області настав блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з постів у пабліках, вибухи в Бєлгороді прогриміли о 18:45. Попередньо, як пишуть канали, по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч" прилетіли невідомі ракети.

Трохи згодом у соцмережах з'явилися кадри того, як це було. На відео видно, що після ударів над одним з об'єктів здіймається дим.

 

Після того, що сталося, росіяни стали скаржитися, що в місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Також у місті зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку або ж закрилися. Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, а також не працюють світлофори.

 

Крім цього, Telegram-канали пишуть про блекаут у Старому Осколі, Губкіні, Шебекиному, Чернянці, Корочі, Дубовому та Сіверному.

 

Що говорить офіційна влада

Через годину губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив удар по інфраструктурі блекауту.

"Є перебої з подачею електроенергії, досить значні. Зараз розбираємося з наслідками і будемо вживати максимальних заходів для того, щоб під'єднати все, де є можливість і необхідність, до резервної генерації, і там, де можливо, перепід'єднати для забезпечення потреб населення і наших підприємств", - заявив Гладков.

Він додав, що обдзвонив підрозділи у Водоканалі, а також медиків - "усі перейшли на резервні джерела живлення".

Також Гладков попередив росіян, що через відсутність світла можливі перебої в оповіщеннях про ракетну і дронову небезпеки.

Зеленський попередив Росію

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде слабкою і буде реагувати на російські атаки на енергетику.

Зокрема, РФ повинна розуміти, що якщо вона погрожує блекаутами в Києві - тоді вона отримає блекаут в Москві.

"Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії. Це, якщо коротко, про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом", - сказав український лідер.

