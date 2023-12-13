Російський банкір покинув раду директорів компанії в Британії через перевірку регулятора

Компанія займається фінансовими технологіями. Нещодавно Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії піддало компанію критиці за обробку шахрайських платежів.

Зазначається, що Надель покинув раду директорів Dzing Finance Ltd 20 листопада.

Bloomberg пише, що відтоді, як Надель допоміг заснувати компанію 2018 року, Dzing зіткнулася з низкою питань, що посилило занепокоєння з приводу процвітаючої, але слабо регульованої галузі установ електронних грошей.

Що цьому передувало

На початку листопада британський регулятор уточнив, що майже кожен п'ятий платіж, отриманий компанією Dzing минулого року, був пов'язаний із шахрайством.

"Компанія Dzing, членом ради директорів якої є Надель, колись звинувачений у пограбуванні найбільшого кредитора Киргизстану, погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів без попередньої згоди Управління з фінансового регулювання", - йдеться в матеріалі.

Надель був визнаний винним у шахрайстві та відмиванні грошей у Киргизстані, коли він очолював AsiaUniversalBank, колись найбільший банк у цій центральноазіатській країні. Його заочно засудили до 16 років позбавлення волі.

Санкції Великобританії проти Росії

Раніше ми писали, що Великобританія запровадила санкції проти компанії з ОАЕ з танкерами, які використовує РФ для перевезення нафти.

Також Британія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.