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В российской армии рекордное дезертирство с начала войны, - британская разведка

Россия, Среда 24 апреля 2024 10:45
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В российской армии рекордное дезертирство с начала войны, - британская разведка Фото: мобики дезертируют как могут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дезертирство мобилизованных из российской армии достигло рекордного уровня. Больше все зарегистрировано в Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, по данным независимой российской медиагруппы "Медиазона", в марте 2024 года российские военные суды приговорили рекордное число 684 военнослужащих РФ за дезертирство. Общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, при этом в Московской области зарегистрировано наибольшее количество случаев - 496.

По данным британской разведки, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую. В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.

"Российские солдаты, в том числе насильственно завербованные в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок с малой вероятностью демобилизации", - отмечают в Минобороны Британии.

Набор в российскую армию

Напомним, по информации Bloomberg, Кремль готовится набрать больше солдат-контрактников. Власти стремятся избежать, по крайней мере на данный момент, еще одной массовой мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны с Украиной. Принимая до 30 тысяч новобранцев в месяц, Россия могла бы пополнить ряды армии на 300 тысяч в этом году.

По данным "Левада-центра", большинство жителей России поддерживают войну против Украины. В марте 2024 года только 16% респондентов выступают против. За последний год доля ожидающих второй волны мобилизации снизилась до 48%.

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