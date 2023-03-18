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НБУ зобов’язав українські банки та філії іноземних банків виявляти зв’язки клієнтів з Росією

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Україна, Субота 18 березня 2023 11:28
НБУ зобов’язав українські банки та філії іноземних банків виявляти зв’язки клієнтів з Росією Фото: НБУ зобов'язав банки виявляти зв’язки клієнтів з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк зобов’язав українські банки та філії іноземних банків виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", - йдеться в повідомленні.

Постановою визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк банки України та філії іноземних банків в Україні зобов’язані виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

НБУ також має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

Нагадаємо, НБУ с спростував можливість близьких до Путіна російських олігархів продати свої частки в "Сенс Банку" (раніше - Альфа-банк).

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