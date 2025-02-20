Російський актор і пропагандист Пєвцов заочно отримав 10 років в’язниці в Україні, - СБУ

Російський актор Дмитро Пєвцов заочно отримав 10 років ув’язнення за пропаганду війни проти України. Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За матеріалами СБУ 10 років тюрми заочно отримав російський актор з "Бандитського Петербурга", який закликав до захоплення України

Пєвцов є депутатом держдуми Росії та входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення рашистів. Ба більше, задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі російського диктатора Володимира Путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу РФ.

Серед іншого, він заперечував воєнні злочини окупантів на тимчасово захоплених територіях України, зокрема у Маріуполі. На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Наразі зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.