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Российский актер и пропагандист Певцов заочно получил 10 лет тюрьмы в Украине, - СБУ

Украина, Четверг 20 февраля 2025 16:47
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Российский актер и пропагандист Певцов заочно получил 10 лет тюрьмы в Украине, - СБУ Фото: российский актер и пропагандист Дмитрий Певцов (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Российский актер Дмитрий Певцов заочно получил 10 лет заключения за пропаганду войны против Украины. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил российский актер из "Бандитского Петербурга", который призывал к захвату Украины

Певцов является депутатом госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение рашистов. Более того, задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием российского диктатора Владимира Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав РФ.

Среди прочего, он отрицал военные преступления оккупантов на временно захваченных территориях Украины, в частности в Мариуполе.Российский актер и пропагандист Певцов заочно получил 10 лет тюрьмы в Украине, - СБУНа основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Сейчас злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Заметим, что осенью прошлого года российский актер Владимир Машков приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Он в свою очередь призвал уничтожить Украину.

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