Російський "Африканський корпус" кинув союзників у розпал бою в Малі, - ГУР

Під час бою в Малі російські військові покинули союзників напризволяще. Наслідки атаки виявилися для них катастрофічними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними ГУР, на початку липня 2026 року підконтрольний Міноборони РФ "Африканський корпус" разом із військовими малійської хунти потрапив у засідку, яку влаштували місцеві повстанські угруповання. Колона рухалася поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході країни.
Як зазначили у розвідці, під час атаки колона почала зазнавати значних втрат у бронетехніці та живій силі. У цей момент російські військові відступили, залишивши союзників із малійської хунти без наземної та повітряної підтримки.
У ГУР наголосили, що "Африканський корпус" має на озброєнні безпілотники "Оріон", а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8, однак їх не використали для прикриття союзників.
За попередніми даними, у бою загинули щонайменше 60 військовослужбовців армії Малі, ще не менше 30 потрапили в полон. Крім того, десятки людей зазнали поранень.
"Епізод вкотре засвідчив, що Росія використовує військових малійської хунти як "гарматне м’ясо" для досягнення власних цілей в Малі", - підкреслили в розвідці.
Там додали, що РФ використовує такий самий підхід і під час війни проти України, коли відправляє іноземних найманців на смерть у "м’ясних штурмах".
"Ватажки "Африканського корпусу" в Малі поводяться як рабовласники - солдати армії тамтешнього режиму слугують для росіян челяддю: виконують всю чорнову роботу, працюють вантажниками, прибирають за московитами у казармах", - повідомили в ГУР.
Крім того, за інформацією української розвідки, росіяни створили корупційні схеми серед командування малійської армії. Зокрема, йдеться про продаж стрілецької зброї, яку раніше передали в межах так званої "військової допомоги".
У ГУР додали, що головною метою Росії в Малі є встановлення контролю над покладами золота й урану, а також розширення свого впливу на Африканському континенті.
Поки Росія веде військові операції за межами України, її армія продовжує втрачати тисячі військових на українському фронті.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч військових. За його словами, це один із найкривавіших конфліктів сучасності.