Російський аеропорт "Внуково" закрили. У Москві заявили про безпілотник

В одному з головних російських аеропортів "Внуково" призупинили прийом та виліт рейсів. У Москві заявляють про "спробу прориву безпілотника".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У московському аеропорту вдень 6 серпня терміново ввели в дію план "Килим". Його вводять у виняткових випадках, коли у повітряному просторі фіксують невідомих чи небезпечні повітряні об'єкти.

За даними російських ЗМІ, через інцидент в аеропорту "Внуково" 11 рейсів на виліт і 15 на приліт тимчасово затримуються.

Пізніше мер Москви Сергія Собяніна заявив про "спробу прориву на Москву безпілотника". За його словами, на підльоті силами протиповітряної оборони БПЛА нібито було знищено.

Атаки дронів у Москві

Нагадаємо, в ніч на 30 липня у Москві пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці - "Москва-сіті".

Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Вночі 1 серпня у районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум один дрон влетів у вежу елітного комплексу.

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