Російським військам наказали прорвати оборону ЗСУ у Луганській області, - Гайдай

Російське командування наказало окупантам прорвати ЗСУ у Луганській області. Проте українські війська тримають позиції та поступово просуваються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
"Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед - до звільнення Луганської області, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б", - заявив він.
Гайдай підтвердив, що росіяни намагаються знову захопити Білогорівку. За його словами, окупанти розуміють, що у разі їх відступу далі ЗСУ можуть звільнити наступним Лисичанськ.
Також Гайдай зазначив, що українські бійці вмотивовані і налаштовані йти вперед. Очільник Луганської ОВА заявив, що росіяни втратили близько 500 солдатів у районі Макіївки у Сватівському районі. Він підкреслив, що окупанти не забирають тіла загиблих, аби не виплачувати родичам компенсації.
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Всього з початку війни РФ втратила вже майже 76 тисяч своїх військових.
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