Російським сенаторам оголосили підозру за підтримку анексії окупованих регіонів України

Служба безпеки України оголосила підозру всім російським сенаторам. Вони підтримали незаконне "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Правоохоронці зібрали доказову базу на 170 сенаторів Ради федерації Федеральних Зборів РФ.
Так, у лютому 2022 року вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" Росії з так званими "ЛНР" та "ДНР". Також чиновники підтримали звернення російського диктатора Володимира Путіна про використання за межами РФ армії.
Крім того, у жовтні минулого року сенатори підтримали "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
СБУ оголосила російським сенаторам підозри за:
Російським чиновникам загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, українські правоохоронці оголосили підозру главі "Уральських авіаліній", який переправляв російський військових до кордону з Україною.
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