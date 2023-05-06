Российским сенаторам объявили подозрение за поддержку аннексии оккупированных регионов Украины

Правоохранители собрали доказательную базу на 170 сенаторов Совета федерации Федерального Собрания РФ.

Так, в феврале 2022 года они поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" России с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Также чиновники поддержали обращение российского диктатора Владимира Путина об использовании за пределами РФ армии.

Кроме того, в октябре прошлого года сенаторы поддержали "договоры о вхождении" в состав РФ временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

СБУ объявила российским сенаторам подозрения за:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Российским чиновникам грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, украинские правоохранители объявили подозрение главе "Уральских авиалиний", переправлявшему российский военных к границе с Украиной.

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