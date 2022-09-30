Російським правоохоронцям заборонили залишати країну, - ЗМІ

У Росії поліцейським заборонили виїжджати за кордон на тлі мобілізації. А правоохоронці, які мають допуск до держтаємниці, мають здати закордонні паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Як стверджує російське видання "База", розпорядження про заборону виїзду було підписано 23 вересня. Заборона діє щодо всього особового складу та керівництва МВС, включаючи жінок.

Поліцейським не можна виїжджати навіть у 15 країн, які раніше рекомендували силовикам для відвідування. Йдеться про Абхазію, Азербайджан, Вірменію, Білорусь, В'єтнам, Казахстан, Киргизстан, Китай, Таїланд, Кубу, Таджикистан, Туреччину, Туркменістан, Узбекистан і Південну Осетію.

Тепер тим, у кого раніше було погоджено закордонний відпочинок, потрібно надати копії квитків та броні готелів, які було зроблено до 21 вересня.

Як пише видання, це навіть не гарантує можливості виїзду. Однією зі співробітниць правоохоронних органів РФ заборонили виїзд, незважаючи на броні квитків та готелів.