Кавказ проти силовиків. Мобілізація викликала масові протести у Дагестані

На російському Кавказі другий день продовжуються протести проти мобілізації. Порівняно масові - у дагестанських містах, але й тут поліція силовими методами придушує народне невдоволення.

Протести у Махачкалі

Сьогодні у столиці республіки спробували продовжити протест проти мобілізації. Акцію на центральній міській площі Леніна було придушено, вона до ладу не встигла початися. Співробітники поліції в цивільному хотіли розігнати людей, але почалася бійка. Проти мітингувальників застосовувалися електрошокери та перцевий газ.

Учасників акції одразу почали затримувати. Незважаючи на те, що протест жорстко розганяли і центральну вулицю перекрили, протестувальників проти мобілізації в Махачкалі ставало дедалі більше. Силовики побили десятки юнаків та дівчат.

Після розгону площу оточили співробітники поліції та Росгвардії. Силовики вибірково підходили до перехожих, з'ясовували, чи фіксували вони на відео те, що відбувалося на площі та затримання.

Серед затриманих опинилися і журналісти, які висвітлювали акцію протесту: Ідріс Юсупов з "Нової справи" та Сергій Айнбіндер з "РусНьюз".

Перед акцією та після неї центром Махачкали звучали сирени поліцейських машин, які безперервно їздили центральними вулицями. Передбачається, що, зокрема, таким чином силовики намагалися запобігти локальним протестам.

Наразі відомо про 110 затриманих. Як мінімум 28 із них - неповнолітні.

Акції у Хасавюрті

На протести в Хасавюрті сьогодні вийшли лише близько 200 осіб. Там теж сьогодні була масова бійка, силовики, зокрема в цивільному, затримували людей.

Як пишуть місцеві ЗМІ, протестувальників у Хасавюрті затримували у дуже грубій формі. Поліція затримувала всіх поспіль. Відомо про щонайменше 20 затриманих.

Фейк про зупинення мобілізації

На тлі протестів у мережі з'явився документ про зупинення мобілізації в Дагестані, нібито підписаний військовим комісаром республіки. У ньому йшлося про те, що всі заходи від 21 вересня припиняються, зокрема, вручення повісток військовозобов'язаним.

Виявилось, що це фейк. Мобілізаційні заходи в Дагестані відбуваються у штатному режимі відповідно до плану Генерального штабу Збройних сил РФ.

Чому саме Дагестан?

Протести в Дагестані, ймовірно, пов'язані з тим, що саме цей регіон є лідером із втрат в Україні. Тільки за офіційними даними, в Україні загинуло понад 300 вихідців цієї республіки. У другої за втратами Бурятії - 276 загиблих.

Фото: інфографіка "Медіазони"

У тому, що частіше гинуть солдати з національних республік, може бути кілька пояснень: демографія, особливе ставлення до військової служби, велика кількість військових частин у регіоні, низький рівень зарплат та безробіття роблять армію привабливою для молодих чоловіків.

Можливо, важкі втрати й змусили вийти на протести насамперед жінок. Учора першого дня мітингів вони кричали поліцейським, що Росія сама напала на Україну, а загарбників не можна вважати шахідами, тобто "воїнами Аллаха". Учасниці протестів скандували "Ні війні!" та "Наші діти - не добриво!".

Зеленський звернувся до дагестанців

Напередодні президент України Володимир Зеленський відреагував на перший день протестів у Дагестані та закликав учасників продовжувати боротьбу проти мобілізації у Росії для того, щоб зберегти життя своїх дітей.

"Ми бачимо, що люди, зокрема в Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання - про життя. Навіщо їхнім братам та синам гинути на цій війні? На війні, яку хоче одна людина. Вона ж не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей - усіх, кого можуть забрати під цю злочинну російську мобілізацію", - зазначив він.

Водночас Зеленський попередив, що якщо мобілізовані таки наважаться прийти на українську територію - живими їх уже не відпустять.