Російським полоненим в Україні дозволять дзвонити рідним: що відомо

Кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови - до 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

"Розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері. Забезпеченням та організацією проекту займається Міністерство юстиції України", - йдеться в повідомленні.

Це нововведення є кроком до виконання норм Женевських конвенцій. Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими.

В Мінюсті нагадали, що 11 серпня 2021 року уряд схвалив постанову, яка надає можливість користуватися ІP-телефонією в місцях ув’язнення.