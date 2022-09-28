Російським полоненим в Україні дозволять дзвонити рідним: що відомо

Кожен російський військовополонений зможе дзвонити додому раз на кілька днів. Тривалість однієї розмови - до 15 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
"Розмови будуть записані та зберігатимуться на сервері. Забезпеченням та організацією проекту займається Міністерство юстиції України", - йдеться в повідомленні.
Це нововведення є кроком до виконання норм Женевських конвенцій. Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені повинні мати можливість спілкуватися з рідними та близькими.
В Мінюсті нагадали, що 11 серпня 2021 року уряд схвалив постанову, яка надає можливість користуватися ІP-телефонією в місцях ув’язнення.
Як повідомлялося, жоден із українських захисників у полоні не бачив представників Червоного Хреста. Україна хоче порушити питання невиконання мандата МКЧХ щодо зустрічей із військовополоненими.
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