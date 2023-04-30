Російським кораблям безпечніше перебувати у морі, ніж у бухтах Севастополя, - Братчук

Російським кораблям зараз безпечніше знаходитися у Чорному морі, ніж у бухтах порту Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.

"Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трішки безпечніше, ніж знаходитися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама "бавовна" має риси "зростати" і в морській воді", - сказав він.

За його словами, російські окупанти бояться, оскільки розуміють і відчувають загрозу з боку українських військових.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі в Севастополі спалахнула масштабна пожежа. Окупанти заявили про "атаку безпілотника".

При цьому у військовій розвідці заявили, що пожежа - це "божа кара за Умань".

Генштаб ЗСУ повідомив, що після пожежі у Севастополі російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку.

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