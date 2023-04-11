Російським десантникам передали системи "Сонцепек" для наступу, - британська розвідка

Москва намагається відновити Повітряно-десантні війська, які зазнали тяжких втрат. Їм передаються важкі системи озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек" Повітряно-десантним військам (ПДВ) Росії.
За даними британської розвідки, дуже руйнівний ТОС-1А, який Росія називає "важким вогнеметом", зазвичай експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше офіційно не був пов'язаний з ПДВ.
"Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ВДВ після тяжких втрат у перші дев'ять місяців війни", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування було змушене перекинути до Бахмуту частини ПДВ.
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