Російським десантникам передали системи "Сонцепек" для наступу, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек" Повітряно-десантним військам (ПДВ) Росії.

За даними британської розвідки, дуже руйнівний ТОС-1А, який Росія називає "важким вогнеметом", зазвичай експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше офіційно не був пов'язаний з ПДВ.

"Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ВДВ після тяжких втрат у перші дев'ять місяців війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ настільки виснажили сили "Вагнера", що російське військове командування було змушене перекинути до Бахмуту частини ПДВ.