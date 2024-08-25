Російським чиновникам наказали видалити службові листування в Telegram, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, близько 20:00 (близько 19:00 за Києвом) , засновника Telegram Павла Дурова заарештували в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Це сталося після того, як він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадковій смузі.

За інформацією ЗМІ, за кілька хвилин до приземлення на нього виписали ордер за те, що він не співпрацював із французькими силовиками. Це, у свою чергу, робить його учасником наркоторгівлі, шахрайства та інших злочинів.

Дуров є громадянином Франції, тому його судитимуть саме як громадянина цієї країни та за всією суворістю закону. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Джерело, близьке до слідства, заявило французьким ЗМІ, що спецслужби Франції домагатимуться доступу до листування в Telegram, пов'язаного зі злочинними спільнотами, а також з санкційними компаніями та особами.

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