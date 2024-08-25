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Російським чиновникам наказали видалити службові листування в Telegram, - ЗМІ

Фото: людина відкрила Telegram на смартфоні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Чиновникам Російської Федерації прийшло доручення видалити службові листування у месенджері зашифрованих повідомлень Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Так, за даними каналу Baza, відповідні доручення отримали співробітники низки силових відомств, а також чиновники адміністрації російського диктатора Володимира Путіна та урядовці Росії.

Крім того, за словами джерел Telegram-каналу, вказівку було надано і вищим чиновникам Міністерства оборони РФ та деяким великим бізнесменам.

Водночас, частина опитаних чиновників заявила, що їм не надходили вказівки видалити листування. При цьому відповідні доручення вони очікують від начальства вже в наступний понеділок або вівторок.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, близько 20:00 (близько 19:00 за Києвом) , засновника Telegram Павла Дурова заарештували в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Це сталося після того, як він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадковій смузі.

За інформацією ЗМІ, за кілька хвилин до приземлення на нього виписали ордер за те, що він не співпрацював із французькими силовиками. Це, у свою чергу, робить його учасником наркоторгівлі, шахрайства та інших злочинів.

Дуров є громадянином Франції, тому його судитимуть саме як громадянина цієї країни та за всією суворістю закону. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Джерело, близьке до слідства, заявило французьким ЗМІ, що спецслужби Франції домагатимуться доступу до листування в Telegram, пов'язаного зі злочинними спільнотами, а також з санкційними компаніями та особами.

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