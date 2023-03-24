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У російських військових росте смертність через неякісну роботу медиків, - Генштаб

Фото: у російських військових росте смертність через погану медицину (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Поранені росіяни рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійний персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі зазначають, що рівень смертності зріс в період з 17 по 21 березня. В той же час, через значні втрати, загарбники вирішили збільшити кількість ліжко-місць у шпиталях, що працюють в тимчасово окупованій Луганській області.

"Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня", - сказали в Генштабі.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили 79 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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