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У российских военных растет смертность из-за некачественной работы медиков, - Генштаб

Фото: у российских военных растет смертность из-за плохой медицины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Раненые россияне реже выживают из-за некачественного медицинского обеспечения и недостаточно профессионального персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отмечают, что уровень смертности вырос в период с 17 по 21 марта. В то же время, из-за значительных потерь, захватчики решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, работающих во временно оккупированной Луганской области.

"В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта", - сказали в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили 79 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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