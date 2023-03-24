У российских военных растет смертность из-за некачественной работы медиков, - Генштаб

Раненые россияне реже выживают из-за некачественного медицинского обеспечения и недостаточно профессионального персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе отмечают, что уровень смертности вырос в период с 17 по 21 марта. В то же время, из-за значительных потерь, захватчики решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, работающих во временно оккупированной Луганской области.
"В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400. В то же время, все раненые лица офицерского состава были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта", - сказали в Генштабе.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили 79 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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