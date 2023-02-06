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У російських в'язницях почалося повторне вербування ув'язнених у ПВК "Варгнер", - ЗМІ

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Понеділок 06 лютого 2023 13:51
У російських в'язницях почалося повторне вербування ув'язнених у ПВК "Варгнер", - ЗМІ Фото: у російських в'язницях почалося повторне вербування ув'язнених у ПВК "Варгнер" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З кінця 2022 року вербувальники приватної військової компанії "Вагнер" почали повторно об'їжджати російські в'язниці для вербування ув'язнених на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазона".

За словами засуджених, з якими зв'язалися журналісти видання, тепер вербування відбувається в менш урочистій обстановці: вся колонія більше не вишиковується на плацу, а засновник ПВК Євген Пригожин не прилітає гелікоптером.

На зустріч із вербувальниками ув'язнені ходять по власному бажанню. Як розповів один із них, якщо вперше з колонії поїхало понад тисяча людей, то вже вдруге - лише 340. Схожі цифри спостерігаються і в інших в'язницях.

Також наголошується, що ув'язнені перестали вірити обіцянкам вагнерівців. Це пов'язано з новинами та телефонними розмовами з тими, хто вже прибув на фронт. За словами завербованих, на одному з напрямків з усіх ув'язнених у живих залишилося 20%.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що масштаби програми вербування ув'язнених російською воєнізованою групою "Вагнер", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом та восени 2022 року.

Також у січні в Міноборони Британії зазначали, що чисельність так званої ПВК "Вагнера" на російсько-українському фронті сягає 50 тисяч осіб. Частково ПВК фінансується за рахунок корупції за держзамовлень.

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Російська Федерація ПВК Вагнера
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