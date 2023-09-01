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Російських туристів уже цілий місяць не пропускають по "безвізу" у Китай

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Місяць тому РФ і Китай нібито домовилися про "безвіз" для туристів, однак станом на сьогодні Пекін неактивно пропускає на свою територію громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на асоціацію туроператорів Росії.

Там зазначають, що станом на 31 серпня в'їзд китайських груп у Росію за цією схемою так і не розпочався, а "безвіз" на виїзд працює тільки на Далекому Сході.

В асоціації нагадали, що до пандемії Covid-19 саме китайські безвізові групи становили значну частку турпотоку з цієї країни й посідали більшу частину в усьому в'їзному туризмі в Росії.

"У турбізнесу в серпні були надії, що процес, який хоч і насилу розпочався, розвиватиметься по висхідній. Туроператори з виїзного туризму також розраховували на зростання організованого турпотоку до Китаю з Росії з безвізовими групами", - йдеться у заяві.

Але на ділі "щось пішло не так"

За свіжими даними Асоціації "Світ без кордонів" на 31 серпня, що ґрунтуються на опитуванні туристичних адміністрацій регіонів, у більшості регіонів система безвізового обміну групами з Китаєм не запрацювала - причому як в один, так і в інший бік.

Єдиний виняток - далекосхідні регіони Росії, громадяни яких уже виїжджають до Китаю за безвізовими груповими списками. Однак масового китайського групового турпотоку за "безвізом" немає досі й там, не кажучи вже про Центральну Росію.

Голова Ради Асоціації "Світ без кордонів" Олександр Львов сказав, що з боку Китаю процеси узгодження відправки безвізових груп в Росію припинені.

"Чому - не знаємо", - додав Львов. 

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Проте китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" 29 серпня представив комплект географічних карт на 2023 рік, де позначив територією КНР Великий Уссурійський острів на річці Амур.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на щоденних брифінгах не виголосив жодного слова про ситуацію з картою на якій зображено, що стрів Уссурійський приєднався до території КНР. Так само промовчав і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, який раніше погрожував ядерним апокаліпсисом усім, хто зазіхне на територіальну цілісність Росії.

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