Там отмечают, что по состоянию на 31 августа въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке.

В ассоциации напомнили, что до пандемии Covid-19 именно китайские безвизовые группы составляли значительную долю турпотока из этой страны и занимали большую часть во всем въездном туризме в России.

"У турбизнеса в августе были надежды, что процесс, который хоть и с трудом начался, будет развиваться по восходящей. Туроператоры по выездному туризму также рассчитывали на рост организованного турпотока в Китай из России с безвизовыми группами", - говорится в заявлении.

Но на деле "что-то пошло не так"

По свежим данным Ассоциации "Мир без границ" на 31 августа, основанным на опросе туристических администраций регионов, в большинстве регионов система безвизового обмена группами с Китаем не заработала - причем как в одну, так и в другую сторону.

Единственное исключение - дальневосточные регионы России, граждане которых уже выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового китайского группового турпотока по "безвизу" нет до сих пор и там, не говоря уже о Центральной России.

Председатель Совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов сказал, что со стороны Китая процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены.

"Почему - не знаем", - добавил Львов.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Однако китайский государственный картографический сервис стандартных карт 29 августа представил комплект географических карт на 2023 год, где обозначил территорией КНР Большой Уссурийский остров на реке Амур.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на ежедневных брифингах не произнес ни слова о ситуации с картой, на которой изображено, что стр. Уссурийский присоединился к территории КНР. Так же промолчал и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, ранее угрожавший ядерным апокалипсисом всем, кто посягает на территориальную целостность России.