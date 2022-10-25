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Російських студентів змусять вивчати предмет про "велике майбутнє" РФ, - "Медуза"

Фото: у російських студентів з'явиться ідеологічний предмет (freepik)
Автор: Ілона Свиридова

У наступному навчальному році в російських вишах з'явиться ідеологічний предмет, який має переконати студентів у "великому майбутньому Росії" та "загниваючому Заході".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Джерела "Медузи", близькі до Кремля, пояснюють ініціативу тим, що молоді люди мають розуміти, куди й навіщо йде Росія. Причому займаються розробкою нового предмета прямо з адміністрації президента РФ.

Передбачається, що він з'явиться у вишах уже наступного навчального року. За планом Кремля, студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть його один рік, гуманітарії - кілька років, а історики та політологи - протягом усього часу навчання.

Очікується, що основні контури такого предмета представлять на жовтневій конференції товариства "Знання", що відбудеться у Сочі. Вони у свою чергу точно відповідатимуть консервативній ідеології, яка подобається президенту Володимиру Путіну.

"Захід загниває, він постійно гадив Росії, але його час минув, у нас велике майбутнє, багата історія та культура, треба користуватися кризовим моментом і отримувати від нього все", - описав вміст ідеологічного курсу один зі співрозмовників.

Окрім того, очікується, що його впровадження допоможе Кремлю зачистити вищі навчальні заклади від ліберальних викладачів.

Нагадаємо, раніше "Медуза" писала, що в Росії можуть запровадити "виїзні візи" для чоловіків.

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