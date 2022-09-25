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У Росії можуть запровадити "виїзні візи" для чоловіків, - Медуза

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Москва, Неділя 25 вересня 2022 13:30
У Росії можуть запровадити "виїзні візи" для чоловіків, - Медуза Фото: У Росії можуть запровадити "виїзні візи" для чоловіків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Росії має намір закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку. Обмеження може набути чинності вже 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

Джерело видання, наближене до Адміністрації президента, повідомило, що заборону на виїзд запровадять після "референдумів" на окупованих територіях України.

Однак, за словами одного з джерел видання, влада може запровадити "виїзні візи" для росіян - дозвіл від військкоматів для виїзду за межі РФ.

При цьому вже сьогодні прикордонна служба ФСБ почала забороняти росіянам виїзд із країни.

Фото: Прикордонна служба ФСБ почала забороняти росіянам виїзд із країни (t.me/pchikov)

Нагадаємо, в окупованому Криму чоловікам заборонили залишати півострів через Керченський міст з 19 вересня, якщо вони не отримають дозвіл від "військкоматів".

Крім того, раніше стало відомо, що за даними Генштабу, росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях.

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Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
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