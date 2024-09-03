Російських школярів активно готують до війни, - британська розвідка

З початком навчального року по всій території Росії держава запроваджує та фінансує новий модуль військової підготовки. Модуль є частиною нової програми під назвою "Основи безпеки та оборони Вітчизни" для дітей віком від 15 до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter) .

Як зазначається у зведенні, курс складається з 11 модулів, які потребують 68 навчальних годин. Курс охоплюватиме ряд тем, включаючи загальновійськовий бій та знайомство зі стрілецькою зброєю. Він спрямований на "формування цінностей, набуття знань та навичок, які забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави".

За даними британської розвідки, програма призведе до більш мілітаризованого суспільства.

Нова молодіжна стратегія, схвалена урядом у серпні 2024 року, спрямована на підвищення престижу військової служби, виховання патріотизму та цивільної відповідальності, але насамперед на підготовку підлітків допризовного віку розумово та фізично до військової служби. Крім того, збільшується кількість літніх таборів для дітей, які беруть участь у різноманітних військових заходах.

У стратегії наголошується, що за останні 30 років молодіжні цінності змістилися з колективізму на індивідуалізм та з етатизму на космополітизм. У ній стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів Росії призвів до послаблення традиційних цінностей та зростання індивідуалізму.

"Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, при цьому мілітаризація молоді є невід'ємною частиною цього процесу", - зазначають у Міноборони Британії.