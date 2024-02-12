Росія все більше мілітаризує вищу освіту, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, у лютому 2024 року у Московській вищій школі економіки (ВШЕ) було створено новий військовий науково-дослідний інститут. Інститут світової військової економіки та стратегії був заснований політологом Сергієм Карагановим. Його очолить адмірал Сергій Авакянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту, звільнений від командування у квітні 2023 року. Авакянц вважає, що Росія перебуває у стані довгострокової конфронтації із Заходом.

За даними британської розвідки, новий інститут охоплюватиме політику та економіку, але зосередиться на військово-промисловому комплексі зарубіжних країн. Він також сфокусується на вивченні стратегічного стримування та ролі ядерної зброї.

Співробітників інституту пропонується набирати здебільшого з різних факультетів ВШЕ. Він також запросить дослідників різних військових академій, таких як Російська академія Генерального штабу. "Вельми ймовірно, що це призведе до тіснішої взаємодії між російською академією та оборонним сектором, що сприятиме мілітаризації вищої освіти", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка мешканцями Росії вторгнення в Україну

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", підтримка мешканцями Росії війни залишається стабільно високою з лютого 2022 року.

У січні 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують - 16% респондентів.

Лише третина жителів Росії вважають, що такі люди як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні