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У російських школах почнуть вивчати "бойове застосування дронів"

Фото: у російських школах почнуть вивчати "бойове застосування дронів" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російських школах з 1 вересня вивчатимуть "основи бойового застосування безпілотників" в межах курсу початкової військової підготовки.

Про це заявив голова ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Росії Артем Шейкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в Мінпросвіти.

В рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".

Зазначається, що програма буде реалізовуватися в навчальних установах та навчально-методичних центрах "Авангард" військово-патріотичного виховання.

Впроваджувати в школах курси з управління безпілотниками закликав російський диктатор Володимир Путін наприкінці квітня. А вже з червня російські школи почали закуповувати "навчальні безпілотники" та інше обладнання.

Також з 1 вересня курс основи безпеки життєдіяльності буде мати в собі початкову військову підготовку: правила стрільби з автомата Калашнікова, принципи дії ручних гранат та надання першої допомоги в бою.

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