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В российских школах начнут изучать "боевое применение дронов"

Фото: в российских школах начнут изучать "боевое применение дронов" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В российских школах с 1 сентября будут изучать "основы боевого применения беспилотников" в рамках курса начальной военной подготовки.

Об этом заявил глава совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

По его словам, такое предложение было направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе в Минпросвещения.

В рамках программы предусмотрено "изучение видов, назначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, разведки местности и способов противодействия БПЛА врага".

Программа будет реализовываться в учебных заведениях и учебно-методических центрах "Авангард" военно-патриотического воспитания.

Внедрять в школы курсы по управлению беспилотниками призвал российский диктатор Владимир Путин в конце апреля. А уже с июня русские школы начали закупать "учебные беспилотники" и другое оборудование.

Также с 1 сентября курс основы безопасности жизнедеятельности будет включать в себя начальную военную подготовку: правила стрельбы из автомата Калашникова, принципы действия ручных гранат и оказание первой помощи в бою.

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