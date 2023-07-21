ua ru
Пт, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У російських школах почнуть вивчати "бойове застосування дронів"

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 21 липня 2023 12:04
У російських школах почнуть вивчати "бойове застосування дронів" Фото: у російських школах почнуть вивчати "бойове застосування дронів" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російських школах з 1 вересня вивчатимуть "основи бойового застосування безпілотників" в межах курсу початкової військової підготовки.

Про це заявив голова ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Росії Артем Шейкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в Мінпросвіти.

В рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".

Зазначається, що програма буде реалізовуватися в навчальних установах та навчально-методичних центрах "Авангард" військово-патріотичного виховання.

Впроваджувати в школах курси з управління безпілотниками закликав російський диктатор Володимир Путін наприкінці квітня. А вже з червня російські школи почали закуповувати "навчальні безпілотники" та інше обладнання.

Також з 1 вересня курс основи безпеки життєдіяльності буде мати в собі початкову військову підготовку: правила стрільби з автомата Калашнікова, принципи дії ручних гранат та надання першої допомоги в бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація школа дрони
NEWS
ЗСУ атакують на трьох напрямках: де точаться найважчі бої
ЗСУ атакують на трьох напрямках: де точаться найважчі бої
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста