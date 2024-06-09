Російських резервів недостатньо для одночасних масштабних наступів на кількох напрямках, - ISW

Інститут з посиланням на українського військового оглядач Костянтина Машовця зазначає, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тис. осіб].

ISW припускає, що ці резерви належним чином не навчили або не оснастили. Раніше РФ використовувала їх в основному як резерви живої сили для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.

Фахівці інституту вважають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади.

"Цих, як повідомляється, обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", - йдеться у звіті