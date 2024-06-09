Российских резервов недостаточно для одновременных масштабных наступлений на нескольких направлениях, - ISW

Институт со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца отмечает, что за последние 6-8 месяцев оккупанты накопили в оперативных и стратегических резервах более 60 тыс. человек].

ISW предполагает, что эти резервы должным образом не научили или не оснастили. Ранее РФ использовала их в основном в качестве резервов живой силы для переукомплектования и усиления подразделений, ведущих наступательные атаки.

Специалисты института считают, что российские резервы оперативного и стратегического уровней вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или силы эксплуатации второго эшелона, способные проводить эффективные широкомасштабные общевойсковые нападения.

"Этих, как сообщается, ограниченных российских резервов на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям. Российское военное командование, вероятно, будет вынуждено выбрать одно основное действие во время ожидаемого летнего наступления, если оно имеет намерение использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции", - говорится в отчете