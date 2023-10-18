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В російських ракетах находять іноземні компоненти. Єрмак показав фото

Фото: у російських ракетах находять іноземні компоненти (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

Українські експерти знаходять в російських ракетах, якими окупанти атакують Україну, іноземні компоненти.

Про це свідчать фото, які виклав голова Офіса президента Андрій Єрмак, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, за його словами, наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА "шахед" і "картограф".

"Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ", - констатував Єрмак.

 

У російських ракетах знаходять іноземні компоненти (t.me/ermaka2022)

Що відомо про іноземні компоненти у зброї РФ

Раніше в ГУР розповідали, що найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить Російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації. При цьому найбільше в російській військовій техніці знаходять комплектуючі американських компаній. За останніми даними, росіяни можуть виробляти близько 100-120 ракет на місяць і прагнуть збільшити кількість до 150. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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