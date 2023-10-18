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В российских ракетах находят иностранные компоненты. Ермак показал фото

Фото: в российских ракетах находят иностранные компоненты (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские эксперты находят в российских ракетах, которыми оккупанты атакуют Украину, иностранные компоненты.

Об этом свидетельствуют фото, выложенные главой Офиса президента Андреем Ермаком, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, по его словам, наши эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БПЛА "шахед" и "картограф".

"Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки РФ", - констатировал Ермак.

 

В российских ракетах находят иностранные компоненты (t.me/ermaka2022)

Что известно об иностранных компонентах в оружии РФ

Ранее в ГУР рассказывали, что больше всего иностранных компонентов, от которых критически зависит Российская федерация, в двух изделиях - это "Искандер" и "Кинжал". Кроме того, иностранные компоненты присутствуют и в российской авиации. При этом, больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний. По последним данным, россияне могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся увеличить количество до 150. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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