В российских ракетах находят иностранные компоненты. Ермак показал фото

Так, по его словам, наши эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БПЛА "шахед" и "картограф".

"Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки РФ", - констатировал Ермак.

В российских ракетах находят иностранные компоненты (t.me/ermaka2022)

Что известно об иностранных компонентах в оружии РФ

Ранее в ГУР рассказывали, что больше всего иностранных компонентов, от которых критически зависит Российская федерация, в двух изделиях - это "Искандер" и "Кинжал". Кроме того, иностранные компоненты присутствуют и в российской авиации. При этом, больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний. По последним данным, россияне могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся увеличить количество до 150. Детальнее - в материале РБК-Украина.