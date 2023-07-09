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Російські ЗМІ були не готові до заколоту в РФ, відреагували в три етапи, - розвідка Британії

Фото: російські ЗМІ були не готові до заколоту в РФ, відреагували в три етапи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські державні ЗМІ були не готові до спроби заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Відреагували на це в три етапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт розвідки Британії.

Через неготовність до спроби заколоту, російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком. Вже після того, як усі закінчилось - ЗМІ намагались "виправити" твердження про пасивність сил безпеки.

"Наративи просували ідею про те, що диктатор Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента", - пише розвідка.

Через тиждень ЗМІ почали применшувати значення Пригожина й заколоту, одночасно очорнюючи його особистість.

"Telegram-канали "Вагнера" в основному замовкли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу", - додає пресслужба.

Заколот Пригожина

24 червня, Євген Пригожин заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим після звинувачень в бік Міноборони щодо удару по тилових позиціях "Вагнера".

Попри те, що колона з його найманцями вирішила відступити від Москви, плани "вагнерівців" неабияк налякали Кремль: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.

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Російська ФедераціяЄвген Пригожин