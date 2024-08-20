Російські загарбники знищили заповідник "Кам’яні Могили" поблизу Маріуполя

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, останніми місяцями спостерігалося значне накопичення ворожих сил у цьому районі, і нещодавно вдалося встановити точне місце їхнього розташування.

Через інтенсивне використання військової техніки та облаштування стрільбищ у заповіднику, можна зробити висновок, що "Кам'яні Могили" знищено.

Це вже другий знищений російськими військами заповідник у цьому районі. Раніше був зруйнований заказник "Меотида" від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама, який постраждав від бомбардувань та розміщення військових баз. Унікальні місця гніздування птахів, занесених до Червоної книги, були втрачені.

Також було знищено "Чаєчий острів" на Білосарайській Косі.

Заповідник "Камʼяна могила"

Кам'яні Могили - це унікальне природне та історико-культурне явище, розташоване на території Донецької та Запорізької областей України. Цей заповідник є справжньою перлиною українського степу, яка вражає своєю красою, геологічною різноманітністю та багатою історією.

Кам'яні Могили - це потужні скельні виходи гранітів, які височіють на 50-70 метрів над навколишнім степом. Ці граніти мають вік близько 2 мільярдів років і утворюють мальовничі ландшафти з численними печерами, нішами та скельними виходами.

На скелях також збереглися тисячі петрогліфів - малюнків, нанесених давньою людиною. Ці малюнки відображають побут, вірування та світогляд людей, які жили на цій території тисячі років тому.